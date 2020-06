Sembra il ternone dell'anno, con due pareggi che fanno saltare il banco. Ed effettivamente ci si può provare. Andiamo a guardare nelle pieghe.A Siviglia torna in campo il Betis, battuto dalle piroette di Ocampos nel derby con i cugini del Siviglia. Era la presa di ri-contatto con il tutto, non è che sia andata tanto bene. Adesso arriva la tarantola dal ventre nero, il Granada, vera e propria sorpresa della Liga, che nemmeno lo svantaggio contro l'ottimo Getafe - in casa propria - è riuscito a domare. Ribaltone, altri 3 punti e via verso nuove avventure e la zona Europa League, che sarebbe un marchio a fuoco sulla stagione. Ma il Betis non può permettersi di perderne un'altra, addirittura di nuovo a Siviglia, questo proprio no. La X potrebbe essere il minore dei mali anche se gli ospiti sono tra le squadre che pareggiano poco (5 volte, solo Barcellona Real Sociedad Maiorca e Levante di meno). A ottobre scorso vinse il Granada 1-0.Si fa un salto in Primeira Liga dove l'unica sfida in cartello è Maritimo-Gil Vicente. Qui il punto per uno salta all'occhio e il motivo è biecamente di classifica pura. Gli ospiti non hanno seri grattacapi ma l'unico perchè di continuare a giocare è allontanarsi dal fondo. I padroni di casa invece sono assai più vicini al Portimonense (l'Aves è ormai abbandonato come un relitto in mezzo al mare) e non possono mettere in preventivo un altro stop (nelle ultime 5 soltanto un punto... ). E dato che anche il Gil Vicente arriva da due sconfitte di fila "è la somma che fa il totale" diceva Totò. All'andata vinse il Gil Vicente 2-0, sbloccandola nel finale e su rigore.Un tocco di piuma ai "cadetti" di Spagna dove per il Malaga è in preventivo il lungo viaggio a Santa Cruz de Tenerife. All'andata finì 2-0 con doppietta di Sadiku. Nelle ultime 10 apparizioni - 5 da una parte e 5 dall'altra - troviamo un solo overone e ben 9 under 2,5. Fidarsi è quasi conseguenziale no?Betis-Granada X (quota 3,45)Maritimo-Gil Vicente X (3,00)Tenerife-Malaga under 2,5 (1,50)