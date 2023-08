Volevo passare la mano e presentarmi domani per la partita dei viola. Ma poi mi è capitato di dare un'occhiata e ho visto quote di oggi per niente basse, assolutamente no. Però so che gli amici di questa rubrica non amano granché il gioco degli under, io suggerisco voi ovviamente sceglierete cosa fare.



La combo imprescindibile non può che essere la doppia interna della squadra che batté la Juventus, un due a zero netto e tagliente. Il Maccabi Haifa ha una caratteristica da cui non si può prescindere: non perde un match di qualificazione di Champions League in casa dal duemilauno, nove vittorie e due pareggi!!!



Questa l'unica combo, nelle altre due vado sugli underoni classici: queste che si giocheranno sono l'andata per qualificarsi ai gironi, qualsiasi errore costerà troppo caro per farne troppi, potrebbero venire fuori partite chiuse. Ci proviamo.



Maccabi Haifa-Young Boys 1X/under (quota 2,70)

Braga-Panathinaikos under (1,65)

Molde-Galatasaray under (1,95)



Terno da 8,68 volte la posta



PS Nelle tre di ieri sono usciti due under su tre...