Era la serata di Mourinho e della sua Roma. Contro il Pep Guardiola sarebbero stati botti dal primo minuto, c'è da giurarci. Invece nella finale di Europa League l'arbitro Taylor ci ha messo le mani e alla fine questa Supercoppa Uefa è toccata al Siviglia, i rigori hanno detto di no ai giallorossi spostando la bilancia dalla parte degli spagnoli. Provocando la reazione dello Special One che ricorderemo a lungo. In tutti e due i casi, City nettamente favorito e non c'è nulla da dire. Avrebbe vinto contro i nostri come vincerà con i loro? Più che probabile. Mancherà qualche pedina nelle file inglesi, la più rilevante è chi dovrà stare fuori per mesi e mesi e cioè il belga De Bruyne. Ma non basta per spostare un pronostico che è lì bello fatto e finito. Al limite potrà venire fuori un gol anche per gli uomini di Mendilibar. Si giocherà allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo. Ho un debole per il portiere Yassine Bounou ma non può mettere una lastra di plexiglas dà un palo all'altro.



Inglesi in campo anche nell'appuntamento di EFL Cup, giocano QPR-Norwich. Con gli ospiti reduci da un piramidale 4-4, in Championship contro il Southampton. Niente di più facile che si possa arrivare alla metà di quegli otto gol. Ci si può provare serenamente.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Manchester City-Siviglia 1/gol (quota 3,00)

QPR-Norwich over 3,5 (2,85)



Ambo da 8,55 volte la posta