Tocca di nuovo all'Inter di Antonio Conte ma di fronte non c'è il Lugano bensì il Manchester United, per l'International Champions Cup al National Stadium di Singapore. Non ci saranno le punte nerazzurre, non ci sarà Lukaku ma io sto tranquillo lo stesso: i gol si vedranno. Piuttosto, occhio agli orari di queste partite, si giocherà con il pranzo davanti, alle 13,30.



Altre amichevoli ma in chiave torneo sono le due inglesi che si disputano una dopo l'altra a Shanghai, all'Hongkou Stadium. Si comincia prima, alle 11,00. In ballo ci sono terzo e primo posto della Premier League Asia Trophy. Nelle semifinali sono arrivati nove gol, fate voi...



Primo atto ufficiale della nuova stagione in Belgio, dove si gioca per la Supercoppa. Gran bella partita anche se le quote sono totalmente sbilanciate a favore del Genk, corazzata che ha vinto tutto quello che c'era da spazzolare, in precampionato finora. Anche se il Mechelen (escluso dall'Europa League per le accuse di calcioscommesse) non è la zia Rosina... Tutto sommato, la quaterna ci si può stare.



I CONSIGLI PER SABATO:



Manchester United-Inter gol (quota 1,64)



Newcastle-West Ham gol (1,67)



Wolverhamoton-Manchester City gol (1,67)



Genk-Mechelen 1 (1,37)



La quaterna vale 6,26 volte la posta.