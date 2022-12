Era il 13 giugno 1998. La Spagna si presentò con Zubizarreta in porta, Ferrer Campo Alkorta e Barjiuan in difesa, Hierro e Nadal (Miguel Angel conosciuto come la "Bestia di Barcellona", zio di Rafa) a centrocampo, Narvaez e Raul dietro ad Alfonso in attacco. Con sulla destra quello che manca. E cioè Luis Enrique (attuale ct in questo Mondiale spagnolo). In panchina c'era Javier Clemente. Proprio quella Nazionale che perse - per l'unica volta sinora - contro una rivale africana, la Nigeria di West e Oliseh. Fini' 3-2 per i verdi, si giocava allo Stadio de la Beaujoure di Nantes. Per il girone, il giorno prima avevano pareggiato 0-0 Paraguay e Bulgaria, a Montpellier. Alla fine furono gli africani a qualificarsi davanti ai sudamericani e alla Spagna terza, a casa con quell'unica sconfitta sulla groppa.Oggi un'altra africana sulla strada di Lucho, il Marocco finora splendido e potente di Achraf Hakimi e Hakim Ziyech. Quel 3-2 mi indica il viottolo stretto per questa partita, potrebbe portarsi dietro la vendetta di Luis Enrique, con quel risultato girato al contrario. Che già era uscito nel playoff del '61. Attenti però: quattro anni fa fini' 2-2, chi volesse giocarli entrambi... A simili quote si può. E poi un 2-2 se lo aspettano in tutto il mondo come Babbo Natale. Quando uscirà saranno panni neri da stendere per il banco. Sempre se uscirà.Cippini di prammatica con tv e patatine (o popcorn). E non dimenticatevelo. Per me vince il Mondiale la Spagna (ssst...dite niente a nessuno!!!!).PS A proposito di 2-3, in serata Portogallo-Svizzera. Xhaka e Shaqiri hanno distrutto l'universo-mondo della Serbia e provano a ripetersi eliminando la big di CR7. Ma l'altra volta erano i serbi e, quando li incrociano, hanno gli occhi fuori dalle orbite. Avsalut.