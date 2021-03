Questa giornata di calcio è un circo. C'è di tutto. Escono fuori due quaterne ad altissima quota. Chi mi ama mi segua fin dall'inizio. Provo a raccontarvele.PSG-Barcellona di Champions League: può venire fuori una serata di biliardo tra amici. Dopo il risultato spuntato fuori al Nou Camp (1-4) non ce n'è che per i francesi. Ma capire cosa sarà di questa partita è complesso. A quei livelli rispettarsi tra big nove volte su dieci vuol dire giocarsela con la massima passione possibile. Per cui non vedo il classico triste 0-0 o 1-1 per far passare il tempo. L'over 2,5 non è speciale ma moltiplicherebbe.Esclusa Liverpool-Lipsia perchè i risultati degli inglesi stanno mandando la gente dagli psichiatri, si passa ai campionati di Premier League, Liga e Bundesliga.In Premier League torna in vetrina il Manchester City, dopo aver fermato la sua striscia fiammeggiante proprio contro i cugini di Solskjaer, futuri rivali del Milan in Europa League. Di fronte ci sarà il Southampton, che viene spazzato via da un dato impressionante: i Citizens hanno "vinto" sedici primi tempi nelle venti partite aggiudicatesi finora. Quindi 1/1, anche a quota possibile.Nella Liga c'è Atletico Madrid-Athletic Bilbao e qui i "colchoneros" si sono imposti in nove delle ultimi dieci scontri diretti casalinghi ufficiali. Con almeno due gol di margine in cinque di quei nove successi. Mitico! Per i numeri si va dritti su 1/1, a un quotone che finchè non lo leggete non potete nemmeno immaginarlo.La superstranezza della giornata calcistica arriva dalla Bundesliga, dove si troveranno di fronte Bielefeld e Brema. Qui il passato ci da' questa indicazione: nella stagione di Bundes la squadra che ha aperto le marcature ha vinto undici delle dodici partite casalinghe dell'Arminia Bielefeld! E allora bisogna andare su due colonne: 1/1 e 2/2. Deve assolutamente sbloccarsi nel primo tempo e non finire X, condizione fondamentale per restare in corsa.Ovviamente avrete capito bene, con bolle così è divertente andare appresso ai precedenti con un nichelino. Anche perchè sono quotoni. E che quotoni!PSG-Barcellona over 2,5 (quota 1,40)Manchester City-Southampton 1/1 parziale/finale (1,67)Atletico Madrid-Athletic Bilbao 1/1 parziale/finale (2,88)Bielefeld-Brema 1/1 e 2/2 parziale/finale (quote 5,30 e 3,80)