Molto speziata la coda di campionato che propone questo giovedì. Perché Spal-Sassuolo e Empoli-Milan sono partite divertenti già sulla carta. Spal ottima partenza che però potrebbe essere stata ghiacciata un po' dallo 0-3 del Franchi. Contro il Sassuolo che è una realtà sonante del nostro calcio difficile prevedere più di un punto per Semplici (che firmerebbe, io credo).



Empoli-Milan offre l'occasione a Gattuso di riprendere subito quei punti lasciati all'Atalanta nel finale. Ma non pensate minimamente che sia già fatta, la Lazio dovette portare in trionfo Strakosha per la parata al 94ç° fatta al Castellani. Mi astengo.



Sono tre le sfide nella Liga spagnola. E curiosamente hanno una falsariga che le mette insieme. Quella dell'under 2.5. Se andata a guardare i ruolini interni di Alaves, Valladolid e Girona e li impastate con quelli esterni di Getafe, Levante e Betis, vi salterà agli occhi che i gol potrebbero rivelarsi pepite molto rare. Non Pipite, che quella è altra cosa.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Spal-Sassuolo X2 (1.49)



Alaves-Getafe under 2.5 (1.47)



Valladolid-Levante under 2.5 (1.83)



Girona-Betis under 2.5 (1.90)



La quaterna vale 7,61 volte la posta.



