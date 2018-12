Arriva un post post posticipo che fa tremare due squadre, la sconfitta potrebbe far passare un Natale fiammeggiante visto che sono due formazioni in crisi. E incredibile ma vero sulla panca del Bologna c'è una statua rossonera come Pippo Inzaghi, difeso ad oltranza dalla sua società ma non si sa mai.

Il Milan esce da Atene con una eliminazione europea che fa star male: ora c'è da far rotta senza fermarsi più verso la zona Champions League scavalcando gli infortuni, le multe e quant'altro. Sarà partita dura ma non si possono lasciare altri punti, Pippo capirà.



C'è anche la Bundesliga e a occhio e croce sembrano match possibili e ben pagati. La capolista Dortmund va a Dusseldorf e non credo patisca troppo; Hertha-Augusta potrebbe essere un 1 spappolato, a una quota ai confini della realtà. Al limite Wolfsburg-Stoccarda può contenere qualche stranezza essendo i padroni di casa una formazione prettamente da viaggio. Ma lo Stoccarda che in trasferta ha beccato finora diciotto gol ci può portare per mano verso l'over 2,5. Non sarà una quaterna facile ma a quasi 13 contro 1 fa nitrire come Furia cavallo del West.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Bologna-Milan 2 (quota 1,95)



Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 2 (1,50)



Hertha Berlino-Augusta 1 (2,30)



Wolfsburg-Stoccarda over 2,5 (1,90)



La quaterna vale 12,7 volte la posta.