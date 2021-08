Amichevole che sembra servita sul piatto per quel Diavolo di Pioli. Il Valencia non mi sembra questo squadrone, anzi potrebbe tranquillamente essere la prima internazionale a cadere sotto i colpi del nuovo Milan. Che ha già apparecchiato la tavola a Giroud. E vedrete che saprà fare sempre meglio, a cominciare da questa.



Chelsea-Tottenham aveva aperto a tutt'altra quota ma poi il mercato evidentemente ha fatto i suoi conti. I Blues hanno già castigato l'Arsenal di Arteta e possono bissare contro gli inglesi di Paratici.



Potrebbe essere non bella ma bellissima la terza amichevole, quella tra Ajax e Leeds. Hanno segnato sempre e non si fermeranno qui. Non è alta la quota dell'over 2,5 ma per chi si ritenesse più coraggioso degli altri si potrebbe spuntare persino l'over 3,5.



Buon pro vi faccia.





Valencia-Milan 2 (quota 2,20)



Chelsea-Tottenham 1 (1,72)



Ajax-Leeds over 2,5 (1,49)





Il terno vale 5,63 volte la posta