Eccoci alla SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. E dato che mi aspetto sempre grandi cose da voi che ve le sapete inventare dal nulla, forza con le partite della giornata (lasciate quindi fuori la Fiorentina) e con la quota finale. Lunedì chi di voi sale in prima pagina?



Intanto vediamo cosa piace al Mister, cioè a me. Io parto dal Milan anche se il Lecce gioca bene e ha saputo fare danni in trasferta (due successi finora). Questa è la partita che Pioli deve vincere di riffa o di raffa, buttandola dentro Piatek o non Piatek, la quota non sarà un granché ma fa mucchio.



Udinese-Torino può diventare una bella partita, quelli importanti tornano dalle nazionali e vedremo in che condizioni (De Paul, Belotti, Sirigu). Certo, i tre nominati si sono fatti più che onore. Scontro in bilico, scelgo la doppia esterna con la combo delle reti, non più di tre.



E della quota del Cagliari ne vogliamo parlare? La Spal ha messo più di un piede in fallo in queste prime sfide, i sardi nonostante le importantissime assenze (Pavoletti e Cragno più il Ninja Nainggolan ora rientrato) hanno saputo fare bene, l'ultima all'Olimpico di Roma. Questa quota dell'1 non si può far scivolare nella differenziata.



Per fare cinquina mi sposto in Premier League e Liga. In Inghilterra c'è quello che è sempre stato un match di cartello ma che ora è diventato altro. Il Manchester United è ormai squadra anonima, il Liverpool ha preso vantaggio in testa e fa risultato ovunque gli capiti di giocare. A meno che i padroni di casa trovino la vecchia verve e un po' di cazzimma, non vedo come possano arrestare Klopp e la sua corsa.



La serata, in una Spagna travolta dalle contestazioni e il rinvio del Clasico, si attesta su Siviglia-Levante. Tranne al debutto, i valenciani hanno sempre segnato in trasferta; lo stesso dicasi in casa per il Siviglia che ha una partita in meno ed è andato in bianco soltanto contro il Real Madrid. Può venire fuori un incontro divertente, io mi prendo il gol. Voi?





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Milan-Lecce 1 (quota 1,41)



Udinese-Torino X2 under 3,5 (1,81)



Cagliari-Spal 1 (2,15)



Manchester United-Liverpool 2 (1,73)



Siviglia-Levante gol (1,70)



La cinquina vale 16,1 volte la posta escluso il bonus.