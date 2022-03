Sarete d'accordo con me che, a parte il tifo, se c'è un momento in cui perdere il derby fa un male tremendo è questo, no? Farebbe male per due grossi enormi immensi motivi, il primo che il dolore si catapulterebbe sulla lotta-scudetto, il secondo che avresti perso l'andata della semifinale di Coppa Italia e dovresti inventarti i salti mortali al ritorno.Non so se Pioli e Simone Inzaghi la vedano come me, ce ne accorgeremo presto. Per esempio, non fecero flanella durante il primo derby di campionato che fu una partita apertissima giocata a chi assestava l'ultimo cazzotto, quello da kappaò. Ci fu di tutto ma alla fine quel pugno non arrivò. E così fu pareggio. Al contrario, pochi giorni fa fu il derby che per sempre resterà "quello di Giroud". Quello dei settanta minuti dell'Inter, in vantaggio con Perisic, quello dell'ambata di Giroud, che si prese tombola e tombolino con due reti pazzesche, pazzesche perché quelle vincenti sono pazzesche anche se Handa sbaglia a metterci la mano. Per quello che ho detto sopra, il 3,35 della X è la quota più alta di tutte. E se non si è rossoneri o nerazzurri, è difficile non convenirne.In Premier League si incontrano il Burnley, lo "squadrone" di Sean Dyche che parte piano ma quando prende la camminata le stende a destra e a sinistra, e il Leicester, che è entrato in una stagione-no e che avrà da vedersela con la Roma, forse, più avanti in Conference per provare ad alzare un trofeo. Partita che ha una strada maestra da seguire: quando queste due si incontrano esce sempre ma proprio sempre il gol. Nelle ultime sei è stato così. Fidarsi è bene.Stessa cosa in Brescia-Perugia. Quando si vedono in campo partono gli schiaffoni, intesi come reti. Ho avuto la fortuna di vedere gli umbri nell'ultima sfida, quella persa contro il Benevento in casa, e debbo dire che se c'è una squadra in forma è proprio la loro, ha perso giocando un grande secondo tempo e contro una squadra, quella sannita, che lotterà per la promozione diretta. Ma a parte questo, i numeri di Brescia (altra che lotterà per la promozione diretta) e Perugia sembrano fotocopiati da Burnley-Leicester: negli ultimi sette scontri giocati in Lombardia è stato gol. Fidarsi è bene al quadrato.(quota 3,35)(1,70)(1,80)Il terno valela posta.