Due handicap. E uno strano, stranissimo under che non avevo mai usato. Andiamo a controllare partendo proprio dall'ultimo. Si gioca la semifinale della Coppa del Mondo di Club tra i brasiliani del Palmeiras e i messicani del Tigres. L'unica referenza vera può fornircela la finale di Coppa Libertadores giocata e vinta qualche giorno fa dai brasiliani di Empereur (ex veronese) contro il Santos. La più brutta finale di Libertadores che si ricordi, decisa al 99' (sic!) dal gol di Breno.Reduce da quella partita e certo che la strada possa essere quella degli under, mi butto sull'under 1,5, ovvero massimo un gol tra tutte e due. Ci vogliono i coraggiosi ma quote cosi'... (Tra i messicani c'è Gignac, francese che segna: lo marcheranno in sedici).Passiamo alla Serie A e ai due handicap. Me li sono andati a "capare" in Milan-Crotone e Lazio-Cagliari. Troppo fiammeggiante il momento di chi gioca in casa rispetto a quello degli ospiti. Il Milan deve tornare in vetta con un'occasione simile, la Lazio cominciare a essere quella che affronterà il Bayern tra poco. Handicap 1 vuol dire vittorie con due o più gol di scarto.Ne restano due, sempre tra le nostre. Udinese-Verona? Gotti sa meglio di tutti che più farà giocare i ragazzi di Juric e più avrà possibilità di racimolare meno di niente. E allora densità densità densità. E se servirà per complicare loro le cose, anche le piante d'appartamento in campo.Il derby Parma-Bologna è ormai un classico. Ma i primi, nonostante con D'Aversa qualcosa abbia preso vita, debbono tornare a sentirsi una squadra che può vincere. E contro Sinisa che vuole dimenticare il Milan non è semplice. Comunque il fronte dei soldi si muove compatto verso il gol. E francamente mi sembra l'opzione più percorribile.Milan-Crotone 1/handicap (quota 1,56)Lazio-Cagliari 1/handicap (2,02)Udinese-Verona under 2,5 (1,67)Parma-Bologna gol (1,70)Palmeiras-Tigres under 1,5 (3,22)