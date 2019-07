L'International Champions Cup riporta in campo nientepopodimenoche una fotocopia di finale di Coppa dei Campioni, quella tra Milan e Benfica 89-90, che fu timbrata e decisa da Frank Rijkaard. Anche se qui siamo soltanto in un torneo precampionato, a Foxborough. I rossoneri stanno migliorando, contro il Bayern hanno perso ma stanno crescendo. Contro i rossi di Portogallo proviamo una combo "diavola" con il gol.



Napoli-Liverpool, chapeau. A Edinburgo è tutto esaurito, sale il febbrone per le partite di spessore e questa lo è di sicuro. Carlo Ancelotti fronteggia i Campioni in carica della Champions e quindi si parla del meglio assoluto. Si segna, non scherziamo.



Altra gran bella partita è quella per l'Emirates Cup, tra Arsenal e Lione. Ovviamente si gioca all'Emirates Stadium di Londra, il nido dei Gunners. Ma i francesi non faranno il materasso, potete giurarci. Altra combo con i gol.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Milan-Benfica 1X/gol (quota 2,38)



Napoli-Liverpool gol (1,59)



Arsenal-Lione gol/over 2,5 (1,83)





Il terno vale 6,92 volte la posta