Sabato del villaggio che meglio di così è difficile. Tra l'altro con Milan e Inter che giocheranno auscultandosi i battiti alla stessa ora, chissà se il risultato dell'una peserà su quello dell'altra. Bah. Comunque sono due partitone, Milan-Atalanta e Udinese-Inter. Ho le idee abbastanza chiare ma potrebbero essere confuse da ciò che succederà in campo.L'Atalanta la ritengo alla stregua del Milan, quando la prende dritta non ce n'è quasi per nessuno. E il Milan continua a giocare con assenti rilevanti. Gasperini va per vincere e dare una rimpastata al campionato che nemmeno al governo. Il Milan troverà la voglia per vendicare l'onta di quel 5-0 che gragnuolò a Bergamo. Sara una partita da vedere per forza. Udinese-Inter si svolgerà su piani completamente differenti. Chiusure preventive dei bianconeri friulani, proveranno così a tappare anche i vicoli alla grande Inter che ha battuto (come un tappetino) la Juve. X2/gol a Milano, 2 fisso a Udine.Apre il pomeriggio Roma-Spezia due punto zero. Che si è complicata di netto ai giallorossi con quel giallo-thriller di Coppa Italia. I liguri giocano decisamente bene e con i titolari sapranno fare molto meglio. E non è detto che il sangue al cervello che avranno i giallorossi aiuterà a portare punti a casa. Psicodramma delle 15 al termine del quale Fonseca potrebbe anche saltare come un tappo di spumante, l'ambiente è western. Anche qui X2/gol perchè la quota potrebbe rivelarsi un regalo di Natale posticipato.Serata a casa viola con Fiorentina-Crotone. Il tema di gara che si svilupperà potrebbe non essere favorevole a Prandelli. Che oltretutto si è appena scusato dopo le sei pappine di Napoli. Il Crotone sa come andare in porta e certamente risponderà. E' una giornata in cui i gol non dovrebbero farsi attendere. Pioggia o non pioggia.Milan-Atalanta X2/gol (quota 2,13)Udinese-Inter 2 (1,65)Roma-Spezia X2/gol (4,00)Fiorentina-Crotone gol (1,82)La quaterna vale 25,5 volte la posta.