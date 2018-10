Milan-Genoa è un recupero. Ma la cosa più importante è che ci regali un sacco di gol. Basta guardare anche soltanto le ultime gare rossonere per desumere che l'over 2,5 o il gol sono una parola d'ordine. Ovvero, il Milan segna e subisce. Guardiamo anche la sua Europa League. In più, nel Genoa gioca un certo Piatek, capocannoniere della Serie A. Tutti vi diranno che nelle ultime due non ha più impallinato il portiere che aveva davanti. Credeteci fino a un certo punto. In quelle partite, comunque il Genoa di Juric ne ha segnati tre (e presi tre). Over 2,5. Come se non ci fosse un domani.



Ma a Milan-Genoa bisogna arrivarci. Nel pomeriggio si disputa la Coppa di Germania. E c'è n'è una che mi attira molto. Colonia-Schalke. Al RheinEnergie Stadion scendono due squadre che si sono abituate alla X, le ultime due del Colonia e le ultime due dello Schalke sono stati pareggi (anche in Champions, a Istanbul). In più tre su quattro degli ultimi scontri diretti (due 2-2 e un 1-1). L'importanza che una sia di Bundesliga 2, il Colonia, vale zero. La gara è apertissima.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Milan-Genoa over 2,5 (quota 1,72)



Colonia-Schalke X (3,40)





L'ambo vale 5,84 volte la posta