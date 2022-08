Prima appariva così vicino, poi lontanissimo.sembrava non arrivare mai, quel caldo lo spingeva sempre più in là. Ora il campionato di calcio dice lo ha portato la pioggia o viceversa. Ed entreremo nella prima giornata aprendo con le due milanesi, prima e seconda dello scorso torneo.Con qualcuno di meno, tipo Ibra e(fuori per infortunio), e qualcuno di più, tipoche è la massima curiosità di ogni tifoso rossonero.Come, che vuole riprendersi il tempo troppo grigio andato via, visto che è tornato un giocatore vero. Al Menti di Vicenza - ultimo test - ha fatto doppietta e assist. Oggi contro l'Udinese se conta la forma lui è una base.. E cancellare le figuracce che sono arrivate nel precampionato, soprattutto gli innumerevoli gol al passivo. Ma laè la vera grande assicurazione sulla vita, passata di mano daEcco perché la combo del 2 più gol, ovvero vittoria interista con gol subito (o subiti) mi convince, non credo che tutto possa andare a posto in 90 minuti.Chiudo il terno sconfinando nella Liga e trovandoci una di quelle che hanno fatto fare una figura barbina all'Inter, pochi giorni fa: il. Impegnato in casa del Valladolid. Ragazzi, se il Sottomarino Giallo ripete anche soltanto al 70% la prestazione messa in mostra contro i nerazzurri vince con la pipa in bocca e cantando l'Aida durante l'intervallo.