Oggi mi pare che di facile ci sia ben poco. Le ho lette rilette studiate e ristudiate. E addirittura sono arrivato a due over 1,5 primo tempo in Bundesliga. Solo perchè la quota vale la candela e in quei casi i numeri sono dalla parte di chi gioca. Vediamo.Serie A con Milan, Inter e Juventus in campo. Lascio Inter-Benevento che forse era quella che mi piaceva di più ma la quota dell'over 2,5 la trovo troppo bassa per davvero. Quella del Milan, impegnato a Bologna, mi sorride perchè Sinisa sa che i rossoneri hanno giocato una partita durissima - il derby - sotto ogni punto di vista e avrà disseminato trappole. Per arrivare a segnare anche lui dalla panchina, se servisse. Over 2,5 spappolato.La Juventus invece ha fatto una sgambatura in Coppa Italia con la Spal e pur se tutto non è registrato a dovere sta migliorando. Con la Sampdoria non sarà tutto rose e fiori ma Ranieri ha appena battuto Conte, prendere punti anche con Pirlo sarà durissima.Eccoci ai due over 1,5 primo tempo di cui vi parlavo. Il primo mi viene fuori a Monaco, in Bayern-Hoffenheim. Le ultime dieci trasferte dell'Hoffenheim danno risultati incoraggianti per questa scelta, una media di 1,6 gol nel primo tempo significa tanto. Non solo. In quelle stesse gare è stato sempre segnato almeno un gol nel primo tempo. Capito?Secondo capitolo della saga giornaliera (considerate che siamo in un campo minato, quello degli over 1,5 primo tempo) è Francoforte-Hertha. Scelta fatta anche per la quota che sembra decisamente ALTONEN! Le ultime sei gare ufficiali dei padroni di casa hanno visto segnare in entrambi i tempi; e nelle ultime quattro ci sono stati due gol in entrambi i tempi. L'over 1,5 è ben quotato e ci va di gusto.Chiusura serale con tutto il contrario. Siamo nel campo dell'under 2,5, c'è chi non manda giù questo tipo di giocata: si astenga. Siamo in Liga, il match è Villarreal-Real Sociedad (le donne si mettano in lungo perchè qui è tutto REAL!). Quando Unai Emery, tecnico dei padroni di casa, ha incrociato la Real Sociedad, cinque volte su sette è uscito l'under 2,5. Bella media di sicuro.I CONSGILI DEL SABATOBologna-Milan over 2,5 (quota 1,67)Sampdoria-Juventus 2 (1,53)Bayern-Hoffenheim over 1,5 primo tempo (1,70)Francoforte-Hertha over 1,5 primo tempo (2,38)Villarreal-Real Sociedad under 2,5 (1,72)La cinquina vale 17,7 volte la posta escluso bonus