C'è un mondo in mezzo a Juve e Lazio. E dopo la partita siamo sicuri che ci sarà la stessa acqua? Difficile capirlo, diamo qualche bracciata di assaggio.Il Milan dell'Olimpico di Roma. La Juve senza Dybala e De Ligt. Basterebbe fermarsi qui. Perchè si scioglie la coppia che con CR7 ha fatto del male agli ultimi quattro avversari, l'unica soddisfazione magra è stata quella di andargli a chiedere la maglia. Qui però sarà il repertorio del portoghese a intrattenere i rossoneri che, grazie a Pioli e anche a Ibra che fa separare le acque, sono tornati squadra. Senza Dybala e l'olandese in difesa sembra una cartaccia vincere anche questa. La cosa probabile?Il Lecce ormai neanche chiede più chi bussa alla porta del Via del Mare. Secondo il detto che pecunia non olet, i punti da qualsiasi parte arrivino hanno tutti lo stesso odore. C'è la Lazio, quella che ha preso una scuffia storica dal Diavolo che passava da casa. Ma non c'era Immobile, l'uomo che insegue Lewandowski in Europa, non un bomber scalcinato qualsiasi. Contro il Milan erano squalificati lui e Caicedo, quelli che battono Mezzogiorno a Mezzogiorno. L'italiano si potrà riconoscere all'entrata, sarà quello dalle narici dilatate. "Ma come io vi lascio soli e voi ne prendete tre, adesso vi faccio vedere io come si fa"Non voglio impiastricciare il quadro ma nella Championship o sanno che la partita è stata già giocata o c'è una quota che ti fa aprire le finestre e urlare a quelli all'incrocio.La quota dell'1 urla alla luna come il coyote. Speriamo di essere il coyote giusto. Senza refusi.