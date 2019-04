Milan-Lazio è un crocevia per tutte e due. Arrivano da un periodaccio e qui possono/debbono fare tutto il contrario. Perché la finale di Coppa Italia è il primo traguardo da acchiappare e non lasciare più. Prima di tornare a battagliare per una Europa che si fa sempre più tosta. Lo 0-0 dell'Olimpico dice chiaramente che bisognerà viaggiare sull'acqua, che un gol può rendere le cose maledettamente complicate. Under 2,5, di prammatica.



Le altre della quaterna del mercoledì sono tutto il contrario. A partire dal derby di Manchester, dove rossi e celesti vogliono cancellare orripilanti storte della stagione. E lo puoi fare con i gol, per la Champions e per il titolo. La stessa cosa può avvenire al Molineux Stadium di Wolverhampton, i padroni di casa hanno tre overoni nelle ultime quattro e i biancorossi hanno una batteria di attaccanti da far paura. E la sconfitta interna per 2-3 con il Crystal Palace parla anche di una difesa in bambola.



Nella Liga scelgo Levante-Betis. Sentite che numeri. Le più recenti? Cinque su cinque per il Levante, quattro su quattro per il Betis. Overoni a pioggia, se uno dovesse scegliere una singola nella serata dovrebbe essere per forza questa.







I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Milan-Lazio under 2,5 (1,63)



Manchester United-Manchester City over 2,5 (1,53)



Wolves-Arsenal over 2,5 (1,90)



Levante-Betis over 2,5 (1,64)





La quaterna vale 7,77 volte la posta