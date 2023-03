Pioli ieri ha provato a metterlo sul piatto: "Ragazzi, ma quale Napoli, domani si gioca a Udine!". Ci ha provato a convincere tutti, allo stesso modo di come ha cercato di fare Spalletti. Ma è il loro lavoro, distogliere le attenzioni e puntarle su altri bersagli. Anche se dopo Udine il calendario peggiorerà e quindi bisognerebbe vincerla, senza Giroud squalificato, con Ibra che solo i più bravi capiranno quanti minuti potrà mai avere nelle gambe. Non vedo semplice aspettarsi tutti questi gol. Proprio no.

Salernitana-Bologna invece vive sull'eredità dei precedenti tra le due. Ne segnano almeno uno per parte con una puntualità che sa dell'appuntamento. Esattamente quello che succede tra Monza-Cremonese, che quando si incontrano non sono capaci di risparmiarsi mai.

In Bundesliga ho scovato una quota niente affatto piccola che può raddoppiarci il montarozzo. Quando l'Augsburg è di scena davanti ai suoi tifosi la percentuale dei gol messi a segno nel secondo tempo è decisamente più elevata. Vogliamo lasciargli un 2,05 sul bancone? E perchè mai?

PS Un nostro amico ha fatto presente della difficoltà di alcuni risultati. Al momento. Devo dire la verità: ieri davanti a qualche mega-ribaltone ho sbattuto le palpebre anch'io. E comunque non c'era Rutger Hauer che diceva: "Ho visto cose che voi umani... "?



Udinese-Milan under (quota 1,80)

Salernitana-Bologna gol (1,87)

Monza-Cremonese gol (1,85)

Augsburg-Schalke tempo con più gol secondo (2,05)



Quaterna da 12,7 volte la posta