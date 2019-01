Sembra un ritorno al futuro calcistico, questo primo quarto di finale. Si è giocato nello stesso stadio sabato scorso in campionato (0-0), si rigioca questa volta per la Coppa Italia. Sarebbe stato difficile pensare a una partita senza gol sabato, questa volta è quasi impossibile. Perché le cose difficili non si ripetono.



Il Napoli se l'è giocata più nel secondo tempo che nel primo, il Milan ha avuto le sue chances quando è entrato Piatek. Qui credo che i gol debbano arrivare per forza, non vedo un match blindato. Come, in fin dei conti, è stato l'ultimo. Vado sul gol e l'accendo.



Serata interessante in Premier League, con i due Manchester in campo. Lo United di Solskjaer, che da quando si è seduto su quella panca ha fatto solo vittorie, riceve il Burnley per continuare la striscia di fuoco; il City va a Newcastle, appena strapazzato in casa dal Watford, in FA Cup. Due vittorie con handicap di un gol sembrano più che possibili.



In Coppa d'Asia c'è una semifinale che è veramente difficile pensare diversamente da un under 2,5. Il Qatar, futuro organizzatore dei Mondiali, non ha subìto nemmeno un misero gol; i padroni di casa degli Emirati Arabi di Zaccheroni hanno dalla loro un tecnico italiano che quindi le sa tutte e in più sono padroni di casa, ad Abu Dhabi. Qui onestamente che vengano fuori tre gol sembra un incubo.



Metz-Nancy è un calcio di rigore senza portiere per i padroni di casa, in Ligue 2. I primi comandano la classifica e sono staccati in testa insieme con il Brest, otto punti avanti al Lorient; i secondi sono ultimi in coppia col Red Star, a cinque punti dalla salvezza. Non so come facciano a uscire senza danni da questa, troppo difficile.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Milan-Napoli gol (quota 1,75) Manchester Utd.-Burnley 1/handicap (1,73)



Newcastle-Manchester City 2/handicap (1,53)



Qatar-Emirati Arabi under 2,5 (1,40)



Metz-Nancy 1 (1,60)







La cinquina vale 10,3 volte la posta escluso bonus