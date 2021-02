Difficile. Molto difficile. Ma almeno c'è la quota grassa. Difficile perchè almeno le tre italiane - certamente il Milan e il Napoli - non vorrebbero essere in campo a giocare una partita in cui c'è molto da rischiare (i ragazzi di Pioli perchè con la testa al derby, i ragazzi di Gattuso perchè all'osso dell'organico). I giallorossi invece mettono i piedi nel passato del loro tecnico Fonseca, che proprio dal Braga spiccò il volo vincendo la Coppa del Portogallo. Per questo e per tanti altri motivi, primo dei quali il fatto che si giochi la partita di andata, in tutte e tre le sfide delle nostre vedo possibili (e succulenti) under 2,5. Ci si prova come faine.



Per andare a finire in una cinquinozza ci sono due sfide che non mi sembrano male. La prima è il Tottenham che vola a Budapest, ovvero in campo neutro come tutte le inglesi, contro gli austriaci del Wolfsberger. Che francamente tra le squadre qualificate sono tra le più malleabili. La seconda è il Salisburgo, che riceve gli spagnoli del Villarreal. Un tempo c'era Riquelme a giocare nel Sottomarino Giallo, adesso mi sembra tutto un altro sottomarino. Con la minuscola. Sia nella Liga che nell'Europa. E infatti è reduce da una brutta sconfitta. Per di più in casa.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Stella Rossa-Milan under 2,5 (quota 1,82)

Braga-Roma under 2,5 (2,08)

Granada-Napoli under 2,5 (1,82)

Wolfsberger-Tottenham 2 (1,44)

Salisburgo-Villarreal 1 (2,32)



La cinquina vale 23 volte la posta escluso bonus