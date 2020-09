Io non so se sembra bella anche a voi quanto lo sembra a me. Effettivamente in questo inizio di stagione post-COVID o in mezzo al COVID sta succedendo praticamente di tutto e quelli che prendono (pochissimi) li additano in mezzo al traffico.Però quando porti dalla parte tua i segni "giusti" e le quote "giuste" non devi rimproverarti. Come in questo caso dove un terno con Milan Siviglia e Barcellona arriva a superare quota 9. Vediamo grazie a quali marchingegni.Purtroppo i big dell'attacco se la guarderanno da casa e senza Ibra e Rebic tutto si complica. Ma il Rio Ave non è e non è mai stato tra i grandi nomi lusitani: prevedibile una partita a scacchi senza regalare molto, da una parte e dall'altra. La X2 per Pioli più la multigol 1-3 mi pare anche ben pagata.. Poi, una volta tornati nei confini, hanno giocherellato a Cadice vincendo 3-1. Contro il Levante - niente di che anche se una l'ha vinta - possono fare lo stesso o di meglio, sono partiti fortissimo.Per il Barcellona c'è quasi quasi da fare lo stesso ma in trasferta. Oltretutto il Celta Vigo è imbattuto in tre partite e i numeri non aspettano altro. Koeman ha la squadra per assestare la spallata. In più c'è un'altra sequenza che ci dice lo stesso: è dal 2013 che i blau non vincono passeggiando a Vigo. E Messi (che ha appena timbrato col sangue il mea culpa con i tifosi) non segnò. Tutto combacia no?