E' la prima volta dai tempi dei Tirannosauri che la Supercoppa Europea mette sul piatto il peso che conta per il Pallone d'Oro. Uno Modric, l'altro Griezmann. Uno ha vinto la Champions, l'altro l'Europa League. E tutti e due si sono trovati in campo durante la finale del Mondiale, Croazia-Francia, chiusasi sul 4-2 per gli uomini di Deschamps. Real Madrid e Atletico Madrid volano fino a Tallinn per giocarsi questo trofeo non da poco. Non ci sono solo loro a giocarsi il Pallone d'Oro, con CR7, Mbappè e Kane che hanno appeal (anche se dopo dieci anni di Cristiano-Messi sarebbe proprio l'occasione giusta per sparigliare).



Il Real che ho visto finora, senza Modric e Marcelo, ha rischiato di prenderne svariati, d'altronde siamo all'inizio della stagione e c'è molto per entrare in forma. L'Atletico invece, quello di Simeone, da sempre ha l'arma dei pochissimi gol incassati e su questo gioca grosso. Un particolare mica da poco: la stagione che sta per prendere il volo è quella della finale Champions League al Wanda Metropolitano. Godin pare che sia rimasto per questo. I Colchoneros non penseranno ad altro fino a maggio.



Torniamo a bomba. Pareggio? Non vedo una dilagare sull'altra. E se da una parte non ci sarà più il Cristianone, sarà difficile andare a scardinare gli amici-nemici.



"Amici"?



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Real Madrid-Atletico Madrid X (quota 3.20)



@calcioepepe