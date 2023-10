Derby di Londra con il Tottenham, primo nella classifica di Premier League, a casa del Crystal Palace. Ci sono numeri strani che mi portano via con loro. Per tre volte consecutive, sempre in casa del Palace, il Tottenham se la prese con il risultato di uno a zero. Sto parlando del ventisei aprile duemiladiciassette, del venticinque febbraio duemiladiciotto e del dieci novembre duemiladiciotto.

Il primo gol vincente fu del futuro ex interista Eriksen nella ripresa, il secondo di Kane all'ottantottesimo e il terzo di Foyth, tutti e tre nel secondo tempo.

Non finisce qui: dato che quelle reti arrivarono tutte dopo l'intervallo, c'è da sapere che in questa Premier League non è ancora arrivata una rete nel primo tempo di una partita giocata al Selhurst Park Stadium di Londra!

E quindi i conti sono presto fatti, no?





Crystal Palace-Tottenham 0-1 risultato esatto (7,75)

e poi



Crystal Palace-Tottenham X/2 primo tempo/finale (4,85)