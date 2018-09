In tutti i campionati, cominciati da poco, c'è chi vola e chi proprio non riesce a mettere un passo dietro l'altro. Ad esempio il Monaco di Falcao, in Francia. Sulla carta una delle oppositrici del PSG, in classifica derelitta come poche altre. In sette partite quattro sconfitte e tre pareggi - compreso il debutto amaro in Champions - mostrano chiaramente il tutto. In casa del Saint-Etienne, terzo in classifica a un punto dal Lilla secondo, non si sta bene di stomaco, anzi.



Hertha Berlino-Bayern Monaco riporta ai tempi in cui i berlinesi si mostravano anche in Champions con ottimi risultati. Ora in Bundesliga - nonostante la sconfitta di Brema - sono terzi a tre punti dai bavaresi che hanno inopinatamente rallentato contro l'Augsburg. Dovrebbe essere una grande partita, che addirittura offre ai padroni di casa la vittoria per l'aggancio. Difficile ma non folle. Gol, comunque.



Altra squadra in momento-sì è l'Espanyol, che ha appena battuto in casa l'Eibar con il minimo dei vantaggi (ma sempre tre punti sono). Quarto a pari merito con l'Alaves, l'Espanyol può sfruttare una trasferta non orripilante ospite di un Rayo Vallecano che finora ha preso dodici gol dodici. Non proprio una cassaforte.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Saint Etienne-Monaco 1 (quota 2.30)



Hertha Berlino-Bayern Monaco gol (1.90)



Rayo Vallecano-Espanyol 2 (2.80)



Il terno vale 12,2 volte la posta.



@calcioepepe