Sappiate che se il Nizza segna per primo almeno una voce della martingala l'avete presa! Sì perché sono trentacinque-dicansi-trentacinque trasferte di qualsiasi competizione che quando il match va così non perde: venticinque successi e due pareggi, gulp! E parliamo del Nizza, non del Barcellona! Ovvio che poi segna per primo il Monaco capolista allora bisogna sudarsela però è una bella partenza no? Anche perché gli ospiti hanno cominciato fortissimo e sono a due punti dai monegaschi.



Rimettiamo piede negli italici confini per andare sull'under di Salernitana-Frosinone. Che non è un must, per niente, basti dare un'occhiata all'ultima di Mazzitelli e soci contro Berardi, un bel 4-2. Ma quando si affrontano Sale e Frosi sono sette volte, compresa un'amichevole, l'ultima, che non si segnano più di due reti. Anche se in nessun caso si trattava di Serie A.

Esattamente o quasi il contrario di Lecce-Genoa: negli ultimi nove testa a testa (due anche in Coppa Italia) soltanto una volta è uscito l'under, per il resto siamo nel regno dell'over!





Monaco-Nizza X2 (1,71)



Salernitana-Frosinone under (1,75)



Lecce-Genoa over (2,30)





Terno da 6,88 volte la posta.