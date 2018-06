Sinceramente l'apertura sarebbe potuta risultare più attraente. Ma è Russia 2018 non il torneo dei bar sotto casa. E quindi discutere la qualità della partita dura due secondi. Poi si fa festa. Come è giusto che sia.



I russi si sono presi l'Arabia Saudita per questo esordio casalingo in una manifestazione nella quale avranno poco da mostrare, come nazionale di casa intendo. Poca roba questa Russia, calcisticamente parlando. Ma dell'Arabia Saudita, che abbiamo visto nell'amichevole con gli azzurri, c'è ancora meno da dire. Nonostante il ranking (???) sia dalla parte sua...



Ho scorto due quote che volendo potrebbero farci alzare il calice fin dalla prima giornata. A 4 la X/1 primo tempo/finale potrebbe risultare ben giocata. Visto che sul successo dei padroni di casa non dovrebbero esserci troppi dubbi (ma il primo tempo potrebbe vedere tutti sul chi va là o sparo...).



La seconda quota potrebbe riguardare il numero dei corner. Sono andato a rivedere quanti ne vennero calciati durante il vernissage di quattro anni fa. Ma era Argentina-Croazia. Furono 10 calci d'angolo (7-3). Viste le due nazionali in campo questa volta, l'under 8.5 a 2.40 potrebbe fare comodo.



GIOCANDO I MONDIALI



Russia-Arabia Saudita primo tempo/finale X/1 (quota 4.00)



e inoltre



numero di corner under 8.5 (quota 2.40)





@calcioepepe