Oggi ci si diverte - o ci si prova - con il classico cippino, niente di più. Per l'Italia quella che conta è la sfida tra Monza e Pisa, ripetizione di ciò che avvenne quindici anni fa, per salire in Serie B. Questa mette in palio ancora di meglio, la massima serie. Dove un Patron come Silvio Berlusconi si ritroverebbe nel suo habitat. Partita d'andata con, nel frattempo, tutti i vantaggi a favore dei toscani che sono finiti sopra in classifica e possono provare a gestire al meglio il doppio confronto. Ho visto Benevento-Pisa che si sbloccò soltanto a cinque minuti dalla fine, i nerazzurri pisani se la giocarono con la testa e per caso dovettero inchinarsi a Lapadula. Se ripeteranno quel match non sarà facile buttarli giù dalla rupe del vantaggio che si sono guadagnati con un campionato spesso al comando o nelle prime posizioni. Vado con la X primo tempo, cosa che per i pronostici odierni e' il must del terno che vi propongo.



Due le finali di Coppa in programma nel tardo pomeriggio, in Croazia tra Rijeka-Hajduk Spalato e in Turchia tra Kayserispor e Sivasspor. I favori dei pronostici sono per l'Hajduk nella prima mentre è massimo equilibrio nella seconda. Il pareggio nel primo tempo, visto che ci si sta giocando un trofeo, e' comunque un'ottima visuale di base.



Monza-Pisa X primo tempo (quota 2,10)



Rijeka-Hajduk Spalato X primo tempo (2,30)



Kayserispor-Sivasspor X primo tempo (2,15)



Il terno vale 10,3 volte la posta