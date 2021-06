Nel pomeriggio ne sapremo di più sulla Spagna e affini, in serata darà i suoi responsi il girone infernale, quello con Francia, Germania e Portogallo.Vado diretto su Svezia-Polonia in cui i gialli scandinavi hanno già fatto interamente il loro dovere e devono soltanto vedere se passeranno da primi o da terzi. Ma Lewandowski - che ha tirato il collo agli spagnoli con un gol dei suoi - non può non completare l'opera. La sua Polonia passerebbe come seconda se vincesse e Spagna-Slovacchia non finisse in parità. E' quella l'unica possibilità di andarsi a giocare un tabellone di ferro. Ma in fondo l'attaccante polacco del Bayern Monaco se lo meriterebbe tutto, non avendo vinto il Pallone d'Oro 2020 - che gli spettava tutto - e non venne assegnato per la pandemia. La quota dell'1-0 a otto contro uno? Mi piace decisamente, la Svezia è una nazionale che si chiude e in un caso come questo, avendo già il passaggio in pugno, potrebbe farlo ancora di più.In serata il girone dei dannati, che comunque vale un'occhiata da vicino alle possibilità che ci sono. Per tutte. La Francia è qualificata nonostante non avbbia fatto vedere i sorci verdi. Anzi, in alcuni momenti li abbia visti lei contro l'Ungheria del Signor Rossi, certamente uno di quelli che hanno stravinto l'Europeo.Mbappè e gli altri debbono vincere o pareggiare per arrivare primi sempre che i tedeschi non battano i magiari. C'è addirittura un caso in cui si farebbe ricorso alla differenza reti per il secondo posto: Francia ko e Ungheria ok.Kroos e gli altri agli ottavi con tre punti. Ma ne basterebbe anche uno. C'è comunque una bella differenza a chiudere primi o terzi.Portogallo avanti con una vittoria o un pareggio anch'esso. Addirittura possibile il primo posto se i tedeschi non si aggiudicheranno l'altro "testa a testa". Possibile persino l'ultimo posto con una simultanea sconfitta anche della Germania.Ungheria ai quarti se dovesse mai vincere e il Portogallo essere sconfitto. Terza con un successo e un pareggio nell'altro incontro.