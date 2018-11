Domenica molto molto tosta, voglio proprio vedere chi di voi sale in prima pagina con la SFIDA A MISTERPALMIERI.



Io per buttarmi fuori pista ho lasciato quasi tutta la Serie A, piena di trappole e cespugli di rovi. Solo Milan-Juventus, il meglio del meglio, rientra nel mio colpo. Ho visto una Juve strepitosa con Mou, avrebbe dovuto vincere 4-1 ed è riuscita a perdere 1-2 in una di quelle partite che capitano una volta. Può rifarsi in un colpo ricco a San Siro.



Altra squadra mai vista in una forma così smagliante è il City del Pep; segna quattro, cinque o sei gol come se andasse in spiaggia e qui, dopo un allenamento europeo, trova il derby con lo United che ha dovuto esalare l'ultimo respiro a Torino. Ci sta anche l'handicap.



Il Liverpool torna in campo dopo una bambola di quelle da raccontare con la Stella Rossa (Milner che al sorteggio sceglie la monetina blu, subìto uno dei gol dell'anno ecc). Contro il poverissimo Fulham ci può essere un trattore che ara il campo.



Chiudo con altri due 1 in Premier League, danno troppo affidamento. Chelsea-Everton con Mister Sarri all'attacco e Arsenal-Worlverhampton sembrano già finite sulla carta. Se i leoni non escono dalle gabbie, anche questi sono olè.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Milan-Juventus 2 (1,87)



Manchester City-Manchester United 1/handicap (2,10)



Liverpool-Fulham 1/handicap (1,30)



Chelsea-Everton 1 (1,42)



Arsenal-Wolverhampton 1 (1,59)





La cinquina vale 11,5 volte la posta escluso bonus