Tottenham-Chelsea. Dica 33. E' quella l'altezza di classifica cui sono arrivate. Si sperava in meglio? Certo. Ma Mourinho adesso ha il mitico Kane in riparazione. E sarebbe come dire che senza il jet privato ti tocca prendere il monopattino. Non è proprio lo stesso. Dall'altra parte è arrivato Mister Pochettino perchè ormai Mister Lampard si era spento appena partito, dando scarse notizie di sè e dei suoi. Sesta e settima. Addirittura alle spalle del West Ham (anche se il Tottenham ne ha giocata una in meno). Gli scontri diretti? Gli ultimi due, ad esempio. Uno in Premier a novembre, quattro tiri quattro in porta e zero di zero, uno due mesi prima in Coppa di Lega finito 1-1 e vinto ai rigori dallo Special One.Poco poco pochino pochissimissimo. Se qui non si accende tutto si rischia di vedere un altro pareggiaccio gnè-gnè. La mia scelta è quella.Primeira Liga con il Porto in trasferta, all'Estadio Nacional de Jamor. Visto il risultato di Sporting-Benfica, favorevole ai primi, il Porto non può star lì a chattare sul cellulare, deve fare di tutto per non lasciar andare la capolista. Primo: vincere questa. Che non sembra difficile, i padroni di casa sono un punto sopra la "zonaccia". E hanno perso tre delle ultime quattro. Primo tempo/finale per i Dragoni, 2/2.Siamo ai quarti di finale. Un passo indietro per dare un'occhiata a cosa fecero quando si incontrarono in Coppa. Nel 2005 furono due 0-0 (e passò il Siviglia ai rigori, andando in finale); nel 2014 fu 1-0 per gli andalusi ribaltato poi dal 2-0 per i baschi, erano gli ottavi. Come la mettiamo la mettiamo un diluvio di under 2,5. Che magari è la scelta ad hoc. Anche nel 2021.Il