Siam giunti all'andata dei quarti di Europa League, dove le due favorite sono senza dubbio il Chelsea e il nostro Napoli. Il turno, a guardarlo bene e anche a guardarlo di sguincio, sembra decisamente favorevole a Sarri, che va a Praga sponda Slavia mentre noi ce ne andiamo a Londra sponda Arsenal. E non è una punturina sul sedere. Emery ne ha di gente brava, a volerne dire solo uno quel Ramsey già preso dalla Juve, uno dei centrocampisti che preferisco a livello continentale, fenomenale sotto porta e nello smazzare da altre parti. Ma Ancelotti aspettava questa partita, questo avversario. Lui è uno che in Europa ha il domicilio, niente altro da dire. Vado con la X2.



Lo stesso lavoro lo faccio in Benfica-Francoforte. I tedeschi sono uno di quegli animali con il morso letale. E l'Inter sa tutto di loro, purtroppo soltanto adesso. Anche qui la X2. Di Praga parlavo prima, se il Chelsea non si butta via - cosa che ha saputo fare spesso durante la stagione - mi gioco il gol, perchè gli avversari ne hanno segnati trentadue tra campionato, coppa ed Europa. Solo nelle ultime apparizioni!



Chiude il derby spagnolo tra Villarreal e Valencia. Mi abbaglia un dato numerico. Negli ultimi scontri diretti, undici per la precisione, sono piovuti nove "no gol". Non serve dire altro.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Arsenal-Napoli X2 (quota 1,62)



Benfica-Francoforte X2 (1,62)



Slavia Praga-Chelsea gol (1,87)



Villarreal-Valencia no gol (1,97)





La quaterna vale 9,66 volte la posta