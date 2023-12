A chi piace, a chi non piace. Da quando è entrato Andreazzoli in casa Empoli i toscani possono provare seriamente a vedersi salvi a fine campionato. Stanno

dando il massimo in casa e non, riuscendo a mettere via qualche punticello. Oggi a casa del Toro non c'è da fare regali e non se ne faranno, così come è avvenuto nelle cinque volte più recenti che le due squadre si sono incrociate. In quelle occasioni hanno segnato entrambe, bisognerebbe risalire a cinque anni fa per ritrovare un 3-0 per i granata, proprio in casa loro. Se no ci sono stati tre pareggi (due volte 2-2 e una 1-1), un successo del Toro in trasferta per 3-1 e una dell'Empoli addirittura per 4-1. Restando su questa cinquina bisognerebbe andare con il gol ma la quota della X è troppo alta per essere abbandonata.



Alla fine il Napoli ha saputo come divertirsi contro il Braga e non era affatto scontato. Mentre quella si poteva persino perdere di un gol senza rimetterci, questa con il Cagliari è assolutamente da vincere. Perché non è proprio il caso di sfilarsi troppo presto lo scudetto e perché la zona Champions League si sta facendo affollata anzichenò. Ranieri però, come abbiamo visto contro il Sassuolo, non ha mollato, non molla e non mollerà.



Torino-Empoli X/gol (quota 5,50)

Napoli-Cagliari gol/over (2,20)



Ambo da 12,1 volte la posta