Due partite e due quote più che potabili. Una è Borussia Dortmund-Napoli, si giocherà a San Gallo in Svizzera tra club che sono gemellati e solo da pochi anni. Dopo la superbriscola presa a Liverpool, Ancelotti vuole andare verso l'esordio in campionato senza altri problemi che non siano quelli, ovvi, di mercato. Questa potrebbe anche essere una presa di contatto più tranquilla per entrambe (il Dortmund ha giocato tre signore partite di Champions Cup). E comunque la X a 3.60 è una bella idea: un 2-2, per esempio?

L'altra è l'andata di Champions League tra Benfica e Fenerbahce. Nell'enorme stadio di casa i rossi sono chiamati a confermare buone indicazioni date nella Champions Cup, al di là dei risultati la squadra piace. I turchi non sono certo pane e cipolla ma l'entrata nei gironi per Facundo Ferreyra e compagni è il primo trofeo da alzare. Assolutamente.

Oltretutto la qualificazione non incide minimamente sulla seconda fascia della Roma, ci hanno pensato Paok e Basilea.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Borussia Dortmund-Napoli X (quota 3.60)

Benfica-Fenerbahce 1 (1.60)



L'ambo vale 5.76 volte la posta



