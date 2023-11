Quelli difficili erano i match di ieri no? Direi proprio di sì, Milan e Lazio (molto più la seconda che la prima) hanno sofferto l'iradiddio ma alla fine hanno acciuffato tre punti di una importanza capitale. Oggi in Champions tocca a Inter e Napoli far chinare la testa a un Salisburgo pieno di assenze ed a una Union Berlino che da parecchio tempo non sa fare altro che perdere. Simone Inzaghi ha già deciso ma non lo ha detto, potrebbe riposare Lautaro Martinez con dietro debutto di Bisseck. C'è una bellissima quota da provare visto che gli austriaci saranno più deboli che all'andata: il 2/no gol è pagato un botto. La stessa cosa avviene per il Napoli contro i tedeschi, dopo i tre punti portati via con patemi dalla Germania, al Maradona si dovrebbe respirare altra aria. Qui però gli avversari potrebbero comunque segnarlo un golletto e quindi 1/gol, a una quota che fa infilare la mano in tasca.



Il Copenhagen sono giorni che ripensa a quel calcio di rigore parato da Onana al 97' e chiede - calcisticamente, è ovvio - sacrosanta vendetta. Il Manchester United, nel frattempo, anche se ha vinto in Premier League non è migliorato. E quindi il gol che non è uscito all'andata potrà comparire al ritorno, in casa danese.



Salisburgo-Inter 2/no gol (2,85)



Napoli-Union Berlino 1/gol (3,00)



Copenhagen-Manchester United gol (1,63)



Terno da 13,9 volte.



P.S. Ci sono periodi che puoi inventarti di tutto, ma non si prende mai: questo è uno di quelli. Voi se vi va leggete come la penso, ma l'idea finale è sempre la vostra. E sarà quella a fare la differenza.