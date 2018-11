Non scherziamo. Altro che Napoli-Empoli oppure Psg-Lilla. La partita è senza dubbio Napoli-Psg. E con quella in testa giocheranno venerdì, in attesa che arrivi la prossima settimana. C'è un però. Empoli e Lilla hanno ampiamente dimostrato chi sono. I toscani hanno preso per mano la Juve portandola verso patimenti inusitati fino alla fine. E senza il miglior CR7 chissà come sarebbe andata. Il Lilla è secondo dietro la capolista di Buffon (che arringando Mbappé sta cominciando a far vedere che gli altri so' ragazzi e lui è Gigione...).



Per questi e per altri motivi vado su due combo con pochi gol. La 1/under 3.5.



In Bundesliga altra quota che sembra tanto forte come una bestemmia in chiesa. Non so da dove gli possa arrivare fino in testa. Che il Francoforte valga quello sghiribizzo in casa del derelitto Stoccarda (due gol fatti e otto presi nel suo stadio). Io non mi faccio venire dubbi.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Napoli-Empoli 1/under 3,5 (quota 2,25)



PSG-Lilla 1/under 3,5 (2,40)



Stoccarda-Francoforte 2 (2,57)





Il terno vale 13,8 volte la posta.