I liguri sono la squadra che ha fatto deflagrare la situazione in casa Roma, eliminandola (seconda volta su due nella storia!). Ma qui l'attore protagonista è Ringhio Gattuso, arrivato al crocevia stagionale. Non è possibile pensarlo fuori dalla Coppa Italia contro un avversario che al più la sta giocando per fare gamba a chi va in campo di meno. Qui è Rodi e qui salta. Sbagliare questa dopo aver fallito pesantemente a Verona, avendo mostrato una pessima fase difensiva e un inferno di palle gol buttate a mare nelle precedenti sfide proprio non si può. Credo che il Napoli andrà in campo con i canini sguainati e sarà quello delle occasioni migliori. Non potrebbe accettare qualcosa di diverso il patron De Laurentiis. Senza dilungarsi su cosa dovesse accadere se... Parziale/finale: per me quota eccellente. Anche perchè lo Spezia due punto zero non è forte come quello titolare. E non può che essere così.E' un match che potrebbe lasciare per strada uno dei due in un momento in cui perdere vale triplo, nel momento in cui i due Manchester stanno dando gas e tu sei ancora a chiudere lo sportello. I londinesi comunque in PL hanno totalizzato otto punti nella ultime quattro e nelle coppe interne hanno fatto razzia mentre i rossi dopo un periodo di crisi nerissima (sconfitti in casa dal piccolo grande Burnley) hanno fatto vedere qualcosa di meglio a Manchester in FA Cup, battuti ma non umiliati, come squadra che si sta tirando su. Liverpool e Tottenham sono sette e otto punti dietro (Kane e soci con una partita in meno) ma dividere il male a metà in questo match è l'unico pronostico che si possa fare. Oltretutto a quel quotone.Divertente, spumeggiante, più aperta di quello che dicono in partenza i pronostici potrebbe rivelarsi St.Pauli-Bochum, in Bundesliga.2. Il Bochum è secondo ed è una tritasassi ma il St.Pauli deve salvarsi e di recente ha preso la strada più breve: otto punti e otto gol nelle ultime cinque. Se va avanti così non solo si salverà con la pipa in bocca ma si toglierà qualche soddisfazione one one.