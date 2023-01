Mezzo scudetto o di più? Napoli-Juventus, spettacolo o punti? Comincio (o continuo) a pensare che i tre punti non usciranno da una partita come questa. Perchè il non perderla sembra più importante di vincerla. Non la pensate come me? Sarà ma. I punti di vantaggio che ha Spalletti sono pesanti come quelli di svantaggio che ha Allegri, la quale Juve arriva dagli zero gol subiti a lungo, un colpo di matematica nelle ultime giocate che ha un gran significato. Ovvio che sul tricolore non ci siano solo le mani di queste due, che Milan e Inter siano nei dintorni (anche se al momento pensano alla Supercoppa in programma a breve).. E' dell'aprile 2017 l'ultimo pareggio tra le due in campionato in Campania. Ma non fu X/X, per trovarne uno così bisogna risalire al 2013, con i gol del Chiello ed Inler. Dopo dieci anni chissà, magari è l'ora giusta giusta giustissima.Premier League tra Aston Villa e Leeds,. Se vi sembrano poche fischiate alla pecorara sotto le mie finestre e vi risponderò. Col fischio di "Cento campane stanno a dì de no"Altro che venerdi' di magro: seratona.Napoli-Juventus parziale-finale X/X (quota 4,50)Aston Villa-Leeds over (1,73)Ambo da 8,07 volte la posta