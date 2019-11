Saranno quote basse, forse. Ma le ho rilette settantuno volte prima di decidere che no, non se ne poteva tirar via nessuna. E che in fondo la quota finale che ne sortiva sì, valeva la candela. Anche se i due rigori dell'Arezzo a fine partita mi hanno ribadito che se il vento che decide di tirare è quello freddo...



Comunque ci si riprova. A partire - purtroppo - dal Napoli a Liverpool. Quello visto negli ultimi giorni non è una squadra che può andare ad Anfield e staccare il punticino (e comunque per passare basterà la vittoria con il Genk).



Slavia Praga-Inter è altra cosa, un match da giocarsi in punta di piedi perché basterebbe uno splendido 1-0. Gli assenti sono pesanti, loro vogliono e debbono vincere (e al Meazza ci andarono vicini così). L'under 2,5 a quella quota non è una brutta scelta.



Barcellona-Borussia Dortmund si potrebbe adagiare sul pareggio buono per entrambe. Ma io non ci credo. Il Camp Nou è il paso della muerte per tante, l'abbiamo visto con l'Inter che gioca e perde. Con tre punti i blau chiuderebbero la pratica al primo posto e ciao core. E dopo lo 0-0 con lo Slavia, non credo a un altro incaglio. I tedeschi arrivano da un 3-3 col Paderborn da pelle d'oca.



Il Salisburgo deve vincerla a casa del Genk, ha l'occasione per rimangiare tre punti al Napoli con un morso solo e non se la farà sfuggire, la caratura delle due è troppo differente e pesa tutta a favore degli austriaci.



Lille-Ajax? I francesi giocano un'esibizione, gli olandesi sanno che dall'altra parte Valencia e Chelsea faranno a chi tira lo schiaffo più forte e che qualcuna si farà male (se non entrambe, con la X). Non prendersi questa vittoria per i lancieri sarebbe farsi l'harakiri più stupido del mondo.



Chiude Lipsia-Benfica, con i tedeschi che hanno ripreso a volare e sembrano al meglio. Il Benfica ha l'esperienza dalla sua ma in questa Champions finora ha mostrato molte più ombre che luci. E qui si deve andare di spada, il fioretto non basterebbe.





I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Liverpool-Napoli 1 (quota 1,42)



Slavia Praga-Inter under 2,5 (1,90)



Barcellona-Borussia Dortmund 1 (1,55)



Genk-Salisburgo 2 (1,62)



Lille-Ajax 2 (1,87)



Lipsia-Benfica 1 (1,50)



La sestina vale 19 volte la posta escluso il bonus.