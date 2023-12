Le italiane spesso in Coppa ci hanno fatto questo scherzetto. Non serviva la vittoria per andare avanti? Ebbene, quello sarebbe stato il momento peggiore per aspettarsi qualcosa di grande. Napoli-Braga potrebbe essere un altro capitolo di quella serie. A Mazzarri non serve vincere, con una sconfitta di un gol si andrebbe comunque al turno seguente ecco perchè non sarebbe impossibile attendersi qualcosa di piccolo piccolo, anche senza mettere in bilico il passaggio. Insomma, alla fine della fiera la quota migliore potrebbe risultare quella della doppia esterna, ovvero la X2. Il Braga non è niente di eccezionale ma se sei tu a incantarti a centrocampo...



Il Bayern Monaco arriva da una sberla a cinque dita, in Bundesliga. Un 1-5 per i più grandi di Germania è tremendo. E non si può lasciare così senza costruire qualcosa per riprendersi subito la faccia perduta in così malomodo. Contro appare la figura di uno storico rivale, il Manchester United, quello che con Sheringham e Solskjaer gli arpionò il trofeo negli ultimi secondi di una finale passata nella leggenda. Ai rossi ora serve vincere, ai tedeschi non servono i punti ma solo una partita che gli permetta di andare oltre quell'orrendo 1-5 appena maturato a Francoforte. Nessuno si fermerà, ci sentiamo e li sentiamo molto vicini all'over 3,5.



Copenaghen e Galatasaray sono nelle mani di Orsato per andare avanti con un terzo posto che le spinga in Europa League. E chi è più abituato a fare male - in questi contesti - di uno che conosciamo bene come Maurito Icardi?



Napoli-Braga X2 (quota 2,60)

Manchester United-Bayern Monaco over 3,5 (2,20)

Copenaghen-Galatasaray marcatore-si' Icardi (2,50)



Terno da 14,3 volte



PS Mi piace l'Inter, quello che non mi piace è la quota dell'1, troppo troppo povera contro una squadra vera come la Real Sociedad