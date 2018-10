C'è Napoli-Roma, non so se mi spiego. Il Napoli è quello che stava tritando il PSG, la Roma è quella che sta portando Dzeko (o il contrario?) verso i gol di Totti in Champions, ne mancano due e stop. Non c'era Ancelotti ma le ultime due al San Paolo sono finite a gol e over, io mi fido perchè gli uomini non sono cambiati granchè.



In Serie A metto tre 1 a fila, cominciando dalla mattina con Sassuolo-Bologna. I neroverdi sono molto più sul pezzo degli uomini di Pippo che però restano su una rimontona, col Toro. Ma non mi danno fiducia. Il Cagliari e la Spal sono più o meno sulla stessa posizione con Chievo e Frosinone. Anche un pareggio sarebbe una gran bella stranezza.



Nella Liga c'è il SuperExtraStrongClasico, Barcellona-Real Madrid. Anche se di Clasico stavolta non ce n'è molto, Messi col braccio rigido in tribuna e i blancos che fanno letteralmente pena in campo. E i legali di Antonio Conte che stanno firmando la rescissione col Chelsea. Per andare dove? Voi che dite?



Firmatemi una grande SFIDA A MISTERPALMIERI che questa volta le partite buone ci sono. Uno di voi va in prima pagina lunedì, quello che realizza il colpaccio. Partite di domenica e quota finale, mi raccomando. E tutti a fare il boom,



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Napoli-Roma over 2,5 (quota 1,66)



Sassuolo-Bologna 1 (2,00)



Cagliari-Chievo 1 (1,66)



Spal-Frosinone 1 (1,80)



Barcellona-Real Madrid 1 (2,01)



La cinquina vale 19,9 volte la posta escluso il bonus



