Sappiamo tutti che è la serata della volata tra le tre italiane per la Champions League:(senza dubbio quella con il compito maggiormente alla portata),si giocano una gran parte di futuro. Sono sfide da vedere e non da giocare, date le quote bassissime oppure le difficoltà altissime. Faccio una curva soltanto per: i ragazzi di Gattuso e lo stesso Ringhio non hanno dimenticato il cappotto che gli fu confezionato al Bentegodi, nella partita di andata, e certamente se ne potranno fare sei non troveranno qualcuno che li fermerà.: gli emiliani hanno ancora un pezzettino di traguardo da cercare, la Conference League, ma debbono fare meglio della Roma. In più il grande saluto che attende De Zerbi al Mapei: lascerà negli occhi di tutti il suo calcio offensivo, il suo affetto per questa gente. E tanti buoni calciatori (Locatelli, Raspadori) in rampa di lancio per diventare buonissimi.Ligue 1, punti fiammeggianti adove arriva l'ottimoche però dovrebbe aver chiuso con le voglie di battersi al meglio. I gialli di casa invece con tre punti farebbero tremare Lorient, Brest, Strasburgo, Bordeaux e Reims. Pare proprio la vittoria dell'anno.Sorpresona al Sanchez Pizjuan di(Liga spagnola). Dove i padroni di casa, già con la piazza Champions nella tasca a chiocciola, debbono soltanto salutare e niente più. Mentre l'giocherà con la garra mostrata di recente: otto punti nelle ultime cinque, un pareggio e due vittorie prima di arrivare a giocarsi questa.PS Buon tutto a Juventus, Milan e Napoli. Rigoroso ordine alfabetico. In un momento di pandemia come questo, arrivare a guadagnarsi i soldi Champions è come il vecchio Tredici al Totocalcio. Ma un Tredici molto pesante. Che così pesante non c'è mai stato.Napoli-Verona 1/1 parziale/finale (quota 1,60)Sassuolo-Lazio 1 (1,88)Nantes-Montpellier 1 (1,50)Siviglia-Alaves X2 (2,43)