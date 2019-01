Nonostante in campo vadano prima il Milan e poi la Juve, in questo lunedì di campionato italiano è difficile prenderci palla. Perchè Genoa-Milan è una partita molto difficile da capire, le due sono attovagliate a parlare di mercato ed è dura capire come questo si rifletta in campo: e perchè Juve-Chievo è partita senza quota.

Mi sposto quindi su altri campionati. Per esempio sulla Championship di Bolton-West Bromwich e sulla Liga2 di Granada-Elche. Onestamente mi sembra un ambo piccolo ma con ottime possibilità.

In Inghilterra il WBA è quarto in classifica a sette punti dalla vetta e con l'attacco più forte di tutti, ben 55 reti, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque trasferte. Il Bolton non è niente di che, lotta per la salvezza penultimo in graduatoria con 15 sconfitte sul groppone. A occhio e croce, difficile pensare che ci sia partita.

Così come tra Granada ed Elche. I primi sono più squadra da trasferta, dove comandano con cinque vittorie e quattro pareggi. L'Elche fuori ha vinto solo una volta e ha pareggiato quattro. Ma lo stesso non c'è gran quota e questo è chiaro.

L'ambo West Bromwich-Granada sembra il colpetto della giornata. Ma chi vuole passi la mano e si sieda alla TV

I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Bolton-West Bromwich 2 (quota 1,82)

Granada-Elche 1 (1,62)

L'ambo vale 2,94 volte la posta