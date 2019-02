La cosa curiosa è in Wolverhampton-Newcastle. I primi non hanno mai battuto i secondi in casa, dal 2003 non si verifica il fatto. Mentre, e tutto questo è ancora più curioso, gli ultimi due scontri diretti in casa Newcastle sono finiti con due bei corposi 2. Se a tutto questo agganciamo che il marchio Wolves arriva da tre successi in fila, due in Premier e uno in FA Cup, segnando nove gol in tre partite... Mi piace addirittura un bel risultato esatto, il 2-1. Vediamo se piace a voi.



Liga: Alaves-Levante. I baschi avevano cominciato la stagione accendendo i retrorazzi alla Buzz Lightyear, ora restano su tre orripilanti sconfitte e non tutte con i parenti ricchi. Il Levante dal canto suo ne ha accumulate quattro in fila, l'ultimo punto accumulato resta l'assurdo 4-4 in casa dell'Eibar. Qui risultati esatti non ne vedo ma i padroni di casa devono ricominciare a vincere pena l'oblio.



Un salto in Portogallo, dove va in scena Setubal-Belenenses, niente di fantastico. Ma un numerino cui attaccarsi c'è. Nelle ultime dodici giocate al Bomfim di Setubal, due volte su tre si materializza il no-gol. Basta fidarsi.



Chiudo con Bundesliga 2. L'Amburgo è in testa e sta lottando con tutte le sue forze con Colonia e St. Pauli. Il Dresda praticamente è come se avesse finito il campionato, non ha traguardi e non rischia. Dovrebbe essere un 1 grande come un carrozzone di Viareggio.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Wolverhampton-Newcastle risultato esatto 2-1 (quota 8,50)



e poi



Alaves-Levante 1 (2,08)



Setubal-Belenenses no gol (1,70)



Amburgo-Dresda 1 (1,65)



Il terno vale 5,83 volte la posta.