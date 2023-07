Niente di rilevante ma qualcosa emerge. Cominciano le amichevoli che si possono considerare e allora una quaterna di gol si può tentare. Ovvio che bisogna andare con il motore al minimo rispettando la tasca al massimo.



Chi volesse potrebbe spingersi fino alla cinquina con Genoa-Wacker, io l'ho voluta lasciare fuori perché gli austriaci sono una delle mie squadre del cuore (indimenticabili le partite viste nel loro stadio facendo merenda tra il primo e il secondo tempo, per esempio in trasferta con la Roma di Haessler, chiacchierando poi alla fine con Mario Been, che tempi!).





Rangers-Newcastle gol (quota 1,47)

Valencia-Nottingham gol (1,57)

Sturm Graz-Galatasaray gol (1,40)

Panathinaikos-Vallecano gol (1,77)



Quaterna da 5,71 volte la posta