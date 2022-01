Visto che il momento è positivo per questa rubrica,Con una quaternozza che passa il quindici contro uno. Ma occhio a chi volesse giocare, dovrà farlo di fretta perchè si va in campo prima di pranzo.Con il match che potrebbe far rientrare in pista per la lotta scudetto anche, che riceve la capolista e vincitrice della Supercoppa,. C'è un però e non è roba da poco. Il cammino della Dea è tutto diverso tra casa e trasferta, quando viaggia è una schiacciasassi quando è nel suo stadio ha numeri da squadra di metà classifica. Oltretutto con Zapata è una cosa e con Muriel dall'inizio un'altra. E il primo non ci sarà. Ma lo schema della sfida non cambierà, a perdifiato per acchiappare questi tre punti che farebbero grande differenza. Larriva dopo la follia totale accusata sul 3-1 contro la Juventus, consegnando la partita a una squadra che era uscita dalla contesa. Ovvio che dopo una sconfitta del genere si passino giorni a come venirne fuori da un loop simile. I sardi, che arrivano da due vittorie pazzesche - di ribaltone con la Sampdoria a Marassi e all'ultimo secondo con il Bologna - potrebbero comunque essere il rivale giusto per rifarsi subito. E per far assaggiare a, nuovo giallorosso venuto dal Porto, come sono dolci i tre punti in Serie A.potrebbero pesare e non poco le condizioni dei contagi, oltre a tutto il resto. Tra gli emiliani non ci sarà Berardi ma entra dall'inizio uno dei bomber del mercato, Scamacca. Sul quale spaziano da qualche domenica le pupille di tante big, prime di tutte le nostre. Al Penzo ci sarà un Empoli indiavolato per aver regalato il match (e cinque gol) proprio a Dionisi con una espulsione materializzatasi con due gialli in trenta secondi. Se il Venezia, come pare, non sarà al meglio fisicamente, sarà difficile arginare la voglia di rivalsa di Andreazzoli e compagnia. E la quota del 2 è più che fattibile.Atalanta-Inter gol (quota 1,50)Roma-Cagliari parziale/finale 1/1 (1,95)Sassuolo-Verona 1 (2,20)Venezia-Empoli 2 (2,35)