Norimberga-Wolsburg sembra altra cosa. I padroni di casa in sette partite interne ne hanno segnati nove e presi otto, al contrario i biancoverdi ne hanno segnati nove e presi sei (e con una partita in meno). Qui si potrebbe rischiare addirittura la combo X2/gol, visto che gli ospiti sono quinti nella classifica esterna. E non è poco.



Nel suo stadio il Celta Vigo ha una media di quasi due gol fatti a partita (15 in 8), il Leganes ne ha presi 13 in 8 in trasferta. Tre punti di vantaggio per i primi in classifica, qui la combo è senza dubbio 1X/over 1,5, Senza rischiare troppo. Per un ambo che, nonostante la difficoltà delle due combo, non pare buttato via.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Norimberga-Wolfsburg X2/gol (2,20)



Celta Vigo-Leganes 1X/over 1,5 (1,62)



L'ambo vale 3,56 volte la posta.