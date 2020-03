. I due ottavi sembrano due semifinali e non ci vado lontano. In più ci sono in ballo Bundesliga e Premier League. Ce ne fosse una brutta. Bisognerà attaccarsi al televisore e mandare tutto a memoria.senior. Scontro di panchine da urlo, visto che all'andata ha vinto (e meritatamente) l'argentino. Ma il Liverpool visto al Wanda Metropolitano incubava il periodo-no, che è andato avanti (per esempio, 0-3 dal Watford). Ora diamo tutto per finito, i Reds saranno i diavoli che sono. E(1-2 all'andata) sono macchine per andare a segno, punto e stop. Ma il dato che ci orienta al meglio è questo. Incredibile ma vero, tutti e tre i testa a testa (competitivi) che ci sono stati sono terminati 0-0 all'intervallo; potrebbe significare chesono squadre che segnano (la prima) e subiscono (la seconda) come se fosse quello il loro vero mestiere. Siamo a due gol di media a partita, su è giù. E infattisono nomi del calcio inglese ed europeo. Ma non sono nel loro momento migliore. Comunque sulla vittoria del City (battuto nel derby) stendo la mano. E sul fatto che i Gunners segnino lo stesso vi dico che:I CONSIGLI PER MERCOLEDI':(quota 2,16)(1,88)(1,53)(2,42)La quaterna vale 15,0 volte la posta.