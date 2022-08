Parte per la Viola il viaggio che portò la Roma di Mourinho ad alzare la prima Conference League.. Anche se, ma successe anche ai giallorossi contro i turchi l'anno scorso, il primo rivale non è per niente una cosetta da poco, gli olandesi del Twente - oggi a Firenze - sono da mettere dietro nel punteggio sin da subito. Vedo, oggi e in Olanda, due risultatoni, possibili over 3,5, entrambe sono reduci da risultati vistosi, la quota di questa sera è da mettere in testa alla giocata.Restando sempre nella Conference ci sono due partite che potrebbero essere scontate che più scontate non si può.Ma sempre in Spagna siamo, il Sottomarino Giallo ha preso una partenza da centometrista. E il Colonia non può farsi male da solo contro gli ungheresi. Per tutte e due vittoria già dal primo tempo e passa la paura.L'unica che vado a toccare in Europa League è quella tra gli armeni del Pyunik e i moldavi dello Sheriff Tiraspol. Si incontrarono nel 2006, due gol per i secondi e niente altro, qualificazione abbastanza comoda. Ora gli sceriffi arrivano dall'eliminazione in Champions League per mano del Plzen, due sconfitte per 2-1. Scendono di un gradino, adesso l'avversario è decisamente più malleabile. Si può cominciare a vincere fin da oggi, chi è il favorito è ben chiaro prima del fischio d'inizio. E con il 2 a 2,20 si costruisce - magari - una giocatona.